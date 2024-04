La Divaza relató los “ataques” que sufrió en “La Casa de los Famosos 4”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

El youtuber venezolano conocido como La Divaza ha ofrecido varias entrevistas en las que ha hablado de cómo se sintió dentro del reality show ‘La Casa de los Famosos 4’.

Por El Diario NY

Durante una conversación con People en Español, el creador de contenido dijo que tuvo varios episodios difíciles dentro de la competencia.

“Yo me sentía viniendo muy mal, de verdad, o sea como que yo estaba muy triste dentro de la casa y llegué a tener como algunos episodios… Al principio yo estaba divirtiéndome demasiado, era muy feliz, y yo creo que eso la gente lo veía; pero llega un momento como que el encierro te afecta de una manera que te empiezas a volver loco y me empezaron a dar como algunos ataques que nunca había vivido en mi vida y me asusté mucho porque ya estaban empezando a ser muy recurrentes. Creo que eso no se vio mucho, pero había veces en las que no quería que nadie me viera, me encerraba a llorar y como que era muy fuerte para mí, y mis compañeros lo sabían y recibí el apoyo de todos”, dijo.

Sin embargo, cuando comenzó a haber problemas dentro de los participantes todo cambió y por eso tomó la decisión de abandonar el programa de telerrealidad.

“Ahí entonces ya yo me le acerco a ‘La Jefa’ [la máxima autoridad dentro de la casa] y le pregunto. Obviamente no es una decisión como que uno toma del día para otro, sino que hay un protocolo que uno no sabe porque no es que yo tomé la decisión de irme ese mismo día, no, esa decisión tuvo que pasar por un proceso por lo menos una semana”, dijo.

El creador de contenido consideró que muchas de las peleas que ocurrieron dentro del reality show fueron cosas que pudieron resolverse.

