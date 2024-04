El motivo detrás de una enorme columna de humo en el sur de Miami-Dade (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Un incendio de pasto ardía en el suroeste de Miami-Dade el domingo, creando una gran columna de humo que se podía ver en todo el condado.

Por CBS News

Alrededor de las 2:14 pm, el Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade respondió a un incendio de pasto reportado en el área del suroeste de 137th Avenue y 8th Avenue. Para proteger las estructuras cercanas, el siniestro se actualizó a un incendio de segunda alarma para que unidades adicionales ayudaran en los esfuerzos de extinción, dijo MDFR a CBS News Miami.

“Actualmente tenemos más de 18 unidades en el lugar apoyando al Servicio Forestal de Florida para extinguir el incendio”, afirmó MDFR. “Las unidades de bomberos están patrullando el área apagando incendios puntuales y se envió rescate aéreo para desplegar gotas de agua para contener el fuego”.

Según MDFR, secciones del incendio hacia el sur han sido derribadas, pero los bomberos continúan combatiendo el incendio a medida que avanza hacia el oeste. Debido al humo y la visibilidad limitada, las carreteras cercanas estarán cerradas hasta nuevo aviso.

MDFR les pide a todos que eviten el área debido a las condiciones de humo, especialmente si tiene problemas respiratorios, y que cierren todas las ventanas y puertas para evitar que entre humo en sus hogares y negocios, y que usen sus unidades de aire acondicionado para recircular el aire en el interior de los edificios.

