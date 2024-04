Tiroteo masivo dejó un muerto y cinco heridos a pocos kilómetros de la cena de estado de Biden en la Casa Blanca

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Un hombre murió y otras cinco personas, incluidos dos niños, resultaron heridos en una ráfaga de disparos el miércoles en la capital del país.

Por New York Post

El tiroteo ocurrió poco después de las 6 de la tarde en el vecindario Carver Langston de Washington, dijo la jefa del Departamento de Policía Metropolitana, Pamela Smith.

La trágica escena ocurrió a unas 8 millas de la Casa Blanca, donde el presidente Biden estaba organizando una cena de estado en honor de la visita del primer ministro japonés, Fumio Kishida.

Los investigadores creen que los sospechosos salieron de un vehículo y luego comenzaron a disparar contra una multitud de personas en la calle. Varias personas recibieron disparos.

Una de las víctimas, un hombre adulto, murió.

Dos hombres, una mujer y un niño de 9 años fueron trasladados en ambulancia a hospitales locales.

Un niño de 12 años llegó más tarde a un hospital con una herida de bala y se cree que también fue una víctima del tiroteo, dijo Smith.

Urgent: MPD searching for this vehicle in reference to the shooting on 21st Street NE. Have info? Immediately call 202-727-9099 or text 50411. pic.twitter.com/6M4z9y0HKO

— DC Police Department (@DCPoliceDept) April 10, 2024