Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador relató cómo fue su captura dentro de la embajada mexicana (VIDEO)

La abogada de Jorge Glas difundió el relato de su defendido

Mientras los gobiernos mexicanos y ecuatorianos ejecutan acciones ante foros internacionales para aclarar lo sucedido el pasado 5 de abril, desde la cárcel de máxima seguridad La Roca, Jorge Glas, ex vicepresidente de Ecuador, sentenciado e investigado por corrupción, se ha declarado en huelga de hambre. La abogada de Glas, Sonia Vera, compartió un breve video en X donde el político relató cómo fue su detención en la sede diplomática mexicana.

Por Infobae

La tarde del 5 de abril, México concedió el asilo político a Jorge Glas, que había ingresado a la embajada mexicana en Quito en diciembre de 2023. Ese ingresó permitió que Glas evadiera una boleta de detención relacionada con el caso Reconstrucción de Manabí, donde se lo ha vinculado por corrupción. El ex vice de Rafael Correa ya tiene dos sentencias en firme relacionada con el caso Odebrecht y el caso Sobornos. Además, su asistente lo denunció por intimidación. Esa noche, en una incursión que ha sido condenada por los países del mundo, la Policía del Ecuador irrumpió en la sede diplomática mexicana y capturó a Jorge Glas.

Tras permanecer la madrugada del 6 de abril en la Unidad de Flagrancia de Quito, Glas fue trasladado hacia Guayaquil, para ser recluido en La Roca, una prisión de máxima seguridad en donde se encuentran líderes criminales y otros presos como el hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, investigado por tráfico de influencias; el ex presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y el ex diputado Pablo Muentes; esto últimos vinculados a los casos Metástasis y Purga respectivamente.

?? #ConferenciaPresidente | Conoce los testimonios de nuestras y nuestros diplomáticos que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador como homenaje por la defensa de la @EmbaMexEcu hasta el último momento, cuando fueron vejados por fuerzas especiales ecuatorianas, el… pic.twitter.com/Y8EjUklgko — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 10, 2024

Glas aseguró que un agente policial le leyó sus derechos al momento de la detención. También dijo haber sido golpeado y que se desvaneció por la “paliza” que le dieron. Además dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le devolvió la dignidad: “El asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político”, dijo.

El 8 de abril, Glas tuvo que ser trasladado a un hospital luego de descompensarse porque se negó a comer, según reportó el servicio de cárceles. El 9 de abril, luego de haber sido estabilizado, regresó a la prisión. El ex presidente Rafael Correa, requerido por las autoridades ecuatorianas, aseguró en X que no hubo tal descompensación sino que se trató de un intento de suicidio.

