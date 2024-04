Pánico en Filadelfia: Reportan varios heridos tras tiroteo durante evento por el fin del Ramadán

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Se reportan varias personas heridas durante un tiroteo este miércoles en el oeste de Filadelfia, dijo a CNN un funcionario policial.

Por CNN

La Policía cree que dos grupos intercambiaron disparos en la calle.

Al menos un agente disparó contra un hombre armado, dijo el funcionario.

Dos personas fueron trasladadas de urgencia al hospital Penn Presbyterian con heridas de bala. Una de ellas considerada un posible sospechoso, añadió el funcionario.

El hospital informó a la policía que otras tres víctimas de disparos se presentaron allí, según el funcionario.

Los disparos se produjeron a solo una cuadra de la Plaza Clara Muhammad, donde se realizaba una celebración del Ramadán con una gran multitud, según un funcionario policial de Filadelfia. Actualmente, las autoridades no consideran que el tiroteo esté relacionado con la celebración del Ramadán, añadió el funcionario.

BREAKING: Shooting “at Ramadan event with hundreds of people in attendance at 46th and Wyalusing.” Multiple @PhillyPolice sources tell me. pic.twitter.com/uQrY1gbX23

— Steve Keeley (@KeeleyFox29) April 10, 2024