Dani Alves rompe el silencio en sus redes sociales tras salir de prisión

Dani Alves está en libertad. El futbolista ha abandonado la prisión de Brians II, situada en Barcelona, después de haber estado preso durante 14 meses. Salió en compañía de dos de sus abogadas y de Bruno Brasil, amigo cercano que estuvo presente la noche que Alves agredió sexualmente a una joven. Todo ello previo pago del millón de euros que le impuso la Audiencia Provincial de Barcelona como requisito para quedar en libertad provisional hasta que sea firme la sentencia por agresión sexual.

El exfutbolista del FC Barcelona posee un patrimonio de 55 millones de euros, según la estimación realizada por Celebrity Net Worth. Es decir, el millón de euros exigido por la Audiencia de Barcelona únicamente supondría el 1,8% de su patrimonio total. No obstante, según su abogada, atraviesa una “ahogada situación económica” al tener embargado su capital por otra causa abierta con su exmujer Dinorah Santana. De ahí la dificultad del jugador para sufragar la fianza. Más aún tras conocer que el padre de su amigo Neymar se ha negado a volver a cederle dinero, tras desembolsar 150.000 euros en concepto de reparación del daño a la víctima que han supuesto una rebaja en la condena a Dani Alves.

Su silencio hasta el mediodía de este sábado era sepulcral, mientras en los medios han circulado cada vez más rumores sobre el origen del dinero de la fianza, que sigue siendo un misterio. Por ello, después de varias informaciones que señalaban a la revista brasileña Quem como la encargada de aportar el millón de euros a cambio de una entrevista exclusiva, el ex jugados ha acudido a Instagram para negarlo. “No es cierto que haya concedido ninguna entrevista a ningún medio de comunicación, ni la concederé mientras no se resuelva el proceso judicial”. El texto va acompañando de una imagen difuminada y los comentarios de la publicación están desactivados.

El ex jugador también ha negado que haya hecho declaraciones a El Periódico de Cataluña, que este viernes publicó una información en la que recogía declaraciones de Alves hechas supuestamente en el restaurante Mr. Porter, uno de los locales de moda de la Ciudad Condal, y al que acudió tras ir a firmar al juzgado. “Es lo que me toca. Cada viernes, ir al juzgado y ya está. Tampoco tengo mucho más que hacer”, dijo, siempre según El Periódico. “El partido que tengo que jugar está en los juzgados. Allá donde voy sobrevivo. Yo me adapto a todo porque para mí no es el lugar el que hace a la persona, sino la persona la que se hace al lugar. Me siento tranquilo, bien”, añadió.

