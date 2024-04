VIDEO: La reacción de un youtuber que transmitía en vivo durante el temblor de Nueva York

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

Los habitantes de Nueva York se llevaron tremendo susto en la mañana de este viernes, 5 de abril, al ser sorprendidos por un inusual evento sísmico cuando un terremoto de magnitud preliminar 4,8 sacudió la región. El epicentro se localizó cerca de Lebanon, Nueva Jersey, aproximadamente a 20 millas al norte de North Plainfield, con una profundidad de alrededor de 1 kilómetro, según informes del United States Geological Survey (USGS) y el European Mediterranean Seismological Center.

Por El Diario NY

Los informes iniciales indican que el terremoto, que ocurrió alrededor de las 10:23 a.m. (ET), generó movimientos de tierra que se sintieron en toda el área metropolitana de Nueva York y más allá. Los residentes describieron cómo los edificios temblaron y los muebles se sacudieron, lo que provocó una sensación generalizada de alarma entre la población. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado daños graves ni heridos.

"Nueva York": Porque un streamer logró captar el momento en que se produjo el sismo que azotó a Nueva Jersey y Nueva York mientras transmitía en vivo.pic.twitter.com/gw7GeCVY3q — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 5, 2024

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha afirmado que el estado está evaluando los impactos y cualquier posible daño causado por el terremoto. Las autoridades locales han instado a los residentes a permanecer atentos y seguir las precauciones necesarias mientras se lleva a cabo una evaluación completa de la situación.

BRUHHH New York just had an earthquake, here's a clip ? pic.twitter.com/Qe16uI8gwW — Oceane (@TheOceaneOpz) April 5, 2024

La reacción de un Youtuber al temblor en Nueva York mientras hacía una transmisión en vivo

Mientras tanto, en medio del caos y la confusión causados por el terremoto, un destacado youtuber y gamer que transmitía en vivo desde Manhattan capturó el momento en que el temblor sacudía a Nueva York.

La transmisión en vivo mostraba al youtuber llamado Oceane, interactuando con su audiencia cuando de repente se sintieron los temblores. En un momento de sorpresa y preocupación, el joven comentó sobre la intensidad del temblor mientras continuaba grabando, y en el video se aprecia cómo la silla y su cámara se tambalean, producto del sismo.

De igual modo, otro streamer se encontraba en una transmisión en vivo cuando comenzó a temblar en Nueva York.

