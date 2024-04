Tren de Aragua en EEUU: venezolano detenido en redada de El Bronx fue identificado como peligroso criminal

La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó la detención de un ciudadano venezolano, sospechoso de pertenecer a la conocida banda criminal Tren De Aragua y quien previamente había estado encarcelado en Venezuela. El individuo fue arrestado en El Bronx, Nueva York, tras haber cruzado de manera ilegal la frontera en Eagle Pass, Texas, en octubre de 2022.

lapatilla.com

Yerbin Benjamín Lozada Muñoz fue detenido durante una parada de tránsito en Long Island, dijo el ICE en un comunicado, según indicó New York Post.

A pesar de haber sido liberado anteriormente con la instrucción de reportarse ante ICE, el sujeto no cumplió con dicha orden. Su reciente captura se llevó a cabo después de ser liberado de la custodia en el condado de Nassau, Nueva York, donde, a diferencia de otras jurisdicciones santuario en el estado, se respetó la solicitud de detención de ICE. Así lo informó este viernes el periodista Bill Melugin a través de su cuenta de X.

Por su parte, Lozada permanecerá bajo custodia en espera del proceso de deportación, de acuerdo con New York Post.

Este caso resalta las tensiones entre las políticas de inmigración federales y las prácticas de ciudades santuario, que limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración.

BREAKING: ICE says they’ve arrested another one of the Bronx squatters, a Venezuelan illegal alien who spent time in Venezuelan prison & is a suspected member of the Tren De Aragua gang. He crossed illegally into Eagle Pass, TX in October 2022 & was released into the US & never… pic.twitter.com/QobA9FXQsN

— Bill Melugin (@BillMelugin_) April 5, 2024