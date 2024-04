El beisbolista venezolano Gleyber Torres practicaba su bateo durante el fuerte temblor en Nueva York (Video)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El mayor temblor registrado en Nueva York en 40 años se sintió en la ciudad y los alrededores este viernes 5 de abril

El beisbolista venezolano Gleyber Torres estaba en su práctica de bateo en Yankee Stadium cuando un fuerte temblor sacudió a la ciudad de Nueva York

lapatilla.com

“¡Gleyber Torres siguió practicando bateo incluso en medio de un terremoto en el Yankee Stadium!”, así lo reportó la Liba Mayor de Beisbol a través de su cuenta en X.

Gleyber Torres kept hitting batting practice even in the middle of an earthquake at Yankee Stadium!

NTT #BallparkCam | @Yankees pic.twitter.com/f0P34TMD06

— MLB Network (@MLBNetwork) April 5, 2024