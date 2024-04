Director del Observatorio Electoral Venezolano sobre Elon Musk: hay una alta preocupación por el proceso

El Director del Observatorio Electoral Venezolano, Luis Lander, se refirió sobre el comentario de Elon Musk en relación a la crisis venezolana en una entrevista a VPI tv, “ha habido una alta preocupación por la marcha de este proceso electoral. La mirada que se presta es también de gobiernos amigos del oficialismo. Esperemos que sigan estando alerta”.

lapatilla.com

Musk, propietario de X (Twitter) y Tesla, publicó un mensaje para expresar su opinión sobre la crisis que azota al país: Venezuela tiene una gran riqueza en recursos naturales. Si Chávez no hubiera destruido su economía, aumentando el papel del gobierno hasta el socialismo extremo, el país sería muy próspero.

Sobre el caso de la candidata de la Plataforma Unitaria, Corina Yoris explicó que “el caso de Yoris es más grave aún porque ni siquiera una inhabilitación, solo es una decisión arbitraria. El día de las elecciones se sabrá cuánta gente dejó de votar”.

En cuanto al proceso de Registro Electoral para venezolanos en el exterior, Lander indicó que “Venezuela lo que tiene es un poco más de 100 oficinas diplomáticas regadas en el mundo. Debería el CNE desplegar una cobertura suficientemente amplía para atender a los venezolanos en el exterior”.

“No hay elección en el mundo que sea perfecta. Es importante conocer las irregularidades del proceso, como el caso de las postulaciones, que tienen un doble pecado”, criticó el director de OEV.

Venezuela has a great wealth of natural resources. If Chavez had not destroyed their economy by increasing the role of government to extreme socialism, the country would be very prosperous.

— Elon Musk (@elonmusk) April 4, 2024