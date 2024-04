“Algo está pasando ahí”: Trump sugirió que Biden consume cocaína antes de los discursos

Posteado en: Actualidad, Internacionales, USA

Donald Trump sugirió que el presidente Joe Biden está drogado y debería hacerse una prueba antes de participar en cualquier debate.

El expresidente hizo la acusación el jueves en el programa de radio de Hugh Hewitt.

“Dijiste que debatirías con él en cualquier lugar y en cualquier momento”, dijo Hewitt. “¿Crees que aceptará algún debate? ¿Crees que estará de acuerdo?

Trump respondió: “No lo creo, pero espero que así sea”. Él continuó:

TRUMP: Creo que lo que pasó fue que, ¿sabes, esa cosa blanca que encontraron y que resultó ser cocaína en la Casa Blanca? No lo sé, creo que algo está pasando ahí, porque vi su Estado de la Unión y estaba muy entusiasmado al principio. Al final se estaba desvaneciendo rápidamente. Algo está pasando ahí. Quiero debatir. Y creo que los debates con él al menos deberían someterse a pruebas de drogas.

HEWITT: Señor presidente, ¿está sugiriendo que el presidente Biden use cocaína?

TRUMP: No sé qué estaba usando, pero eso no era… oye, era más alto que una cometa. Y por cierto, fue la peor dirección que he visto en mi vida. Estado de la Nación. Te diré. Estado de la unión. Ese no es el Estado de la Unión. No nos representa adecuadamente, eso te lo puedo asegurar. Obviamente, está siendo ayudado de alguna manera porque la mayor parte del tiempo parece que se está quedando dormido, y de repente caminó hasta allí e hizo un mal trabajo, pero estaba todo alterado.

