“Es la última vez que me llamas tonto”, jugador del Barcelona encaró a tiktoker (Video)

La salida del entrenamiento del FC Barcelona volvió a ser el centro de una polémica entre futbolistas e influencers que buscan hacerse virales en las redes sociales. En esta ocasión, el apuntado fue el ex defensor del Athletic, Iñigo Martínez, quien se bajó de su automóvil en las puertas de la Ciudad Deportiva para enfrentarse a un joven aficionado que lo estaba insultando.

Por Infobae

El episodio quedó filmado por uno de los compañeros del muchacho, quien estaba esperando el momento para capturarlo con su cámara. “La última vez que me llamas tonto ¿me has oído? La última vez que me llamas tonto”, le advirtió el jugador.

“La última vez que me insultas. Y tu amigo lo mismo. Te aviso”, remarcó el español, mientras el tiktoker miraba a la cámara para ver si su compañero estaba grabando la escena. “Y no vayas de chulo, porque me ca… en Dios”, sentenció el futbolista en un enfrentamiento que no pasó a mayores, pero en el que se pudo ver cierta tensión.

Esta no es la primera vez que un miembro del plantel del Barcelona es filmado mientras se enfrenta a un aficionado. Ousmane Dembélé, en su momento, Joao Cancelo y Gerard Piqué, entre otros, fueron otros de los que cayeron en la provocación de estos jóvenes, que se paran en la puerta del centro de entrenamientos con el objetivo de sumar seguidores en sus redes sociales.

