Roberto Cubeddu, el médico venezolano que hizo el primer cambio de válvula de corazón en Florida

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los venezolanos en el exterior siguen dejando el tricolor en lo más alto. En esta ocasión, un cardiólogo venezolano en Florida realizó el primer reemplazo de una válvula tricúspide. Se trata de una hazaña histórica en el ámbito de la medicina, representando un avance significativo y una esperanza para los pacientes con diagnósticos similares.

Por 2001 Online

La Administración Federal de Alimentos y Medicamentos, aprobó los reemplazos de válvulas tricúspides a través de un cateter hace tan sólo tres semanas. En este sentido, la primera paciente es una mujer, de 82 años, con un cuadro médico de insuficiencia cardíaca.

“La operación se realizó el jueves y ella regresó a casa el viernes”, aseveró el médico venezolano, Roberto Cubeddu, perteneciente al sistema de salud pública.

El procedimiento se realiza a través de un catéter que se inserta en la vena femoral a la altura de la ingle y ese catéter sube al corazón y logramos reemplazar la válvula tricúspide que no vienen funcionando bien, podemos reestablecer el flujo normal.

Luego de una semana, la paciente asevera que se encuentra en franca mejoría. Además, aprovechó la ocasión para agradecer a todo el personal medico del Instituto Cardiovascular del NCH, quienes ejecutaron la intervención quirúrgica.

Proud of this team @NCHRooneyHeart and Congratulations ?? to the #Evoque #TRISCEND Investigators & @EdwardsLifesci for paving the way. @SusheelKodaliMD @hahn_rt et al. https://t.co/8neJaaf9uD

— Roberto J. Cubeddu, MD (@RCubedduMD) March 22, 2024