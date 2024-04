Detención de Oscar Alejandro: El video que habría desencadenado la ira chavista contra el youtuber

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

Este domingo se conoció que el youtuber venezolano Oscar Alejandro Pérez Martínez fue detenido por agentes del régimen chavista en el aeropuerto Nacional de Maiquetía.

La familia del reconocido influenciador envió un comunicado, reseñado por el canal EVTV, señalando que la detención se dio minutos antes de que emprendiera un viaje hacia Canaima.

De acuerdo con el periodista Daniel Colina, se cree que la acción presuntamente “guardaría relación con un video con comentarios contrarios a Nicaragua y comparativos con Venezuela. Sin embargo habrá que esperar que le depara el tan cuestionado proceso penal venezolano”, acotó en su cuenta de X.

El youtuber habló hace algunos días sobre el error cometido junto al equipo de producción que ocasionó que el canal de Juventud Presidente (JP+), plataforma de la dictadura orteguista, lo denunciara y tumbara de YouTube el primer episodio de la serie de videos que grabó tras una visita que realizó a Nicaragua titulado “Así es Nicaragua: el país que prohíbe enseñar su propia bandera”.

“Estábamos usando las imágenes para denunciar que Daniel Ortega es un dictador”, dijo Oscar Alejandro al referirse a las imágenes de archivo donde aparece Ortega en un video publicado por Juventud Presidente titulado “Daniel Ortega, defensor de la soberanía de Nicaragua”.

Oscar Alejandro explicó que su equipo de producción utilizó “imágenes del gobernante principal de Nicaragua, el señor Daniel Ortega”. Asimismo, el youtuber venezolano confesó que desconocía qué significaba la abreviaciones de JP+.

“Una falla que es grupal, si todos hubiésemos estado claro qué es JP+ a nosotros se nos hubieran encendido todas las alarmas, y yo hubiese dicho a mi equipo de edición que cambiara eso, porque eran imágenes de un canal pro gobierno de Daniel Ortega y a esa gente le va a molestar que usemos sus imágenes para hacer el nuestro, porque estábamos usando las imágenes para denunciar que Daniel Ortega es un dictador”, indicó.

De hecho dijo que también hubo fallas por parte del equipo de producción al no fijarse en el título del video donde se tomaron las imágenes. “Fallamos todo, yo no sabía que era JP+, mi editor no sabía nada y yo en lo único que me fijé es que me gustaron las imágenes porque iban de acuerdo a la narración”, afirmó.

También se cree que un video grabado en Chacaito, Caracas, habría sido el detonante para las acusaciones de supuesto “terrorismo” en contra del influencer.

Con información de La Prensa