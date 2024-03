José Gato Briceño: Sumando esperanzas y Corinas a la victoria

Posteado en: Opinión

La esperanza es la chispa que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando las probabilidades no están a nuestro favor. Representa la fe en las posibilidades, en el potencial de lo que aún no ha sucedido, pero no garantiza su realización. Albergar esperanza es reconocer que, aunque el futuro es incierto, vale la pena esforzarse por lo que anhelamos, a sabiendas de que el resultado deseado es solo una de las muchas posibilidades.

En el contexto de Venezuela, la esperanza se convierte en un acto de resistencia, un desafío a la adversidad que inspira a continuar la marcha hacia la libertad. Hago esta acotación pues recibo críticas de mi posición realista y tajante respecto a la red criminal internacional que tiene a nuestra patria secuestrada y para destacar que tener esperanzas es validar igualmente un anhelo, en particular mi deseo de liberar a nuestra patria.

Adentrándonos en el tema de las inscripciones de candidatos, que estoy seguro de que será noticia y suspenso en las próximas semanas, tenemos como antecedentes que en horas de la mañana del pasado miércoles 20 de marzo, la misión para la determinación de los hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un pronunciamiento sobre Venezuela, en la cuál denunciaban que el gobierno de Maduro se encuentra en una fase de reactivación de la represión más violenta; pues en respuesta y “en coincidencia” con ese pronunciamiento, no habían pasado unas horas del mismo día, cuando los esbirros del narcorégimen, empezando por el fiscal general de la narcotiranía, Tarek William Saab, había solicitado la orden de aprehensión de nueve personas del comando de campaña y entorno cercano de Maria Corina Machado y por ende, las de mayor confianza de la candidata opositora, haciendo gala de su mal utilizado poder,esta vez ante instancias internacionales.

Estamos ante un panorama en el cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) controlado por Nicolás Maduro y su pandilla -con una inhabilitación irrita de nuestra candidata castigada arbitrariamente, pues esto no le permite postularse, inscribirse- harán también lo imposible para evitar la inscripción de la ilustre y sin objeciones candidata propuesta por María Corina Machado quien hábil y brillantemente recién el viernes 22 de marzo decidió, sea quien la acompañe en esta afrenta al chavismo: la doctora Corina Yoris, con altísimas calificaciones para ocupar ese lugar. Estamos claros, tanto optimistas como pesimistas, de que intentarán cualquier argucia dilatoria o con fines de anular a todo aquel que represente la fuerza y ganas de cambio que María Corina significa. Según el cronograma electoral hay varios “pasitos de quebrada”, obstáculos que seguramente vendrán, con respecto a dichas fases: postular, esperar admisión de la postulación, lapso de impugnación y lo peor es que este resto del camino de las próximas semanas está en manos de quienes están aterrados y son los creadores de falsos expedientes montados a opositores, les da mucho chance de enrevesar este final feliz que es tener una candidatura firme.

Su guión y ejemplo es, eliminar cualquier competidor que tenga posibilidades de ganarle las elecciones al peor estilo de Rusia y Nicaragua.

En la situación actual, lo más recomendable es la sobrevivencia y fortaleza de la coalición opositora ya que los desafíos no cesarán; la negativa del chavismo a aceptar una derrota es obvia, no quieren soltar el tesoro y sus prebendas. Van a someter a prueba la resiliencia y la habilidad estratégica de nuestra líder, por esto la capacidad de mantenerse firmes frente a estos nuevos embates del narcochavismo será determinante para el futuro democrático del país.

No me cansaré de repetirlo y ojalá esté equivocado en mis informaciones y apreciaciones, esa es una organización narcocriminal internacional que jamás va salir del poder por vía democrática, sólo saldrán con drones, pólvora, plomo, levantamiento militar o cualquier forma violenta.

Sin embargo, aunque no quiero ser pájaro de mal agüero, mi deber es alertar a mis lectores de que esa es una organización narcocriminal que no entregarán el poder de manera fácil. Ellos están conscientes de que electoralmente perderían las elecciones por paliza y también saben que irán presos o en todo caso el pueblo los perseguiría hasta debajo de las piedras por tanto daños que han hecho.

Finalmente en mi reflexión desde la cárcel del exilio pienso que esta gentuza no tendrá ningún argumento para no aceptar la inscripción de esta honorable venezolana, pero irremediablemente Corina Yoris ya está en la mira, no por falta de méritos, sino por tener demasiados, cosas del chavismo. No olvidemos que estos malandros tienen mucha “creatividad para la maldad” no descartemos que el zarpazo sea en el Tribunal Supremo de Justicia o el día de las elecciones. Encomendemos a Dios que nos ayudará a superar todos esos obstáculos y podamos liberar a nuestra Venezuela y volveremos a tener esa gran patria que teníamos.

Mucha fortaleza, denuncia y enfrentamiento contra esta mafia, los fustigo cada segundo, sin pausa y con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA

Nota de última hora: Ya hoy sábado en la mañana cuando estoy cerrando este escrito, el CNE da muestras de su nueva trampa, no habilita activación para la inscripción de Corina Yoris bajo la tarjeta de la MUD, y posterga la inscripción de UNT hasta el 25 de marzo. Esperamos de la Plataforma Democrática mucha firmeza, opciones de escape a todas las marramucias que intenten evitar la inscripción de nuestra candidata.

