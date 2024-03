Estado Islámico publica foto de los supuestos responsables de la masacre en Rusia

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

La agencia Amaq, canal de propaganda de ISIS, divulgó la imagen de cuatro personas que serían los responsables de la masacre en el teatro ruso.

En ella aparecen tres individuos con medio rostro cubierto y una gran bandera del grupo yihadista de fondo.

Según Amaq, tres de ellos comenzaron a disparar contra el público, mientras el cuarto inició un incendio en el lugar mediante bombas.

El atentado reivindicado por la organización terrorista dejó un saldo de al menos 115 muertos hasta el momento, según las autoridades locales.

Con esta acción, Estado Islámico pretendió adjudicarse la autoría del hecho a través de la fotografía de los presuntos autores materiales del ataque.

??????? Amaq News Agency, a news outlet linked to the Islamic State (IS), has released a lengthy statement confirming IS responsibility for the terrorist attack on Crocus City Hall. pic.twitter.com/K2PgRzSO19

— War Watch (@WarWatchs) March 23, 2024