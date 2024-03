El lenguaje no verbal de Kate Middleton al anunciar que padece cáncer

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Kate Middleton ha dado un importante paso al frente para poner fin a las especulaciones sobre su estado de salud. La princesa de Gales ha decidido dar la cara y explicar en un vídeo que se le ha diagnosticado un cáncer, pidiendo que se respete su intimidad y afirmando que volverá al trabajo cuando el tratamiento se lo permita.

Noé Guzmán y Alba García

Lejos de la improvisación y las pifias en las que Kensington ha incurrido para tratar de frenar el huracán mediático que envolvía a los Gales, en esta ocasión el anuncio de Kate ha estado muy medido, tratando así de zanjar un escándalo que ha provocado una crisis de comunicación y reputacional.

Pero ¿qué hay más allá de lo que Kate y su equipo han querido mostrar en el comunicado audiovisual de la princesa? Para tratar de responder a esta pregunta, Infobae España ha contactado con dos expertos en comunicación no verbal que analizan minuciosamente el anuncio de la esposa del príncipe Guillermo.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024