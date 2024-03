Fuerte explosión en restaurante en China deja al menos dos muertos y 26 heridos

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Al menos dos personas murieron y otras 26 resultaron heridas este miércoles por una explosión a causa de una fuga de gas en un restaurante de la ciudad china de Langfang, (provincia de Hebei, norte), muy cercana a Pekín, informaron medios locales

Varios vídeos difundidos en las redes sociales chinas mostraron una fuerte explosión seguida por una densa columna de humo azul emanando del lugar del siniestro, así como varios automóviles dañados y escombros esparcidos por el suelo.

El incidente ocurrió a las 07.54 hora local (23.54 GMT del martes) en un establecimiento especializado en pollo frito, supuestamente debido a un escape de gas, y destruyó parcialmente un edificio de cuatro pisos, informó la cadena estatal CCTV.

Unas seis horas después el fuego quedó extinguido, en tanto los residentes en 500 metros a la redonda del lugar de la explosión fueron evacuados, de acuerdo a dicho medio.

La explosión provocó el cierre de al menos siete negocios ubicados en las inmediaciones debido a los daños ocasionados en las fachadas de varios inmuebles, a los que se suman los sufridos por numerosos vehículos que circulaban o estaban aparcados en la zona.

En los últimos años se han producido numerosos accidentes de este tipo en China: uno de los más graves tuvo lugar el pasado mes junio en Yinchuan (noroeste), cuando otra explosión en un restaurante dejó 31 fallecidos, o en el mismo mes pero del 2022 en Shiyan (centro), cuando otro incidente similar causó 26 muertos y más de 130 heridos.

EFE

