Los siete beneficios del sexo para la salud después de los 50 años

El cuerpo humano está creado para disfrutar del sexo. El acto sexual libera una cascada de hormonas que desencadenan el placer, la felicidad y la unión, entre otros múltiples beneficios.

“La sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida, se expresa de diferentes maneras y es fuente de placer y bienestar y contribuye a la realización personal y la satisfacción general”, afirma la Declaración de Derechos Sexuales de la World Association for Sexual Health (WAS). Sin embargo, aún existen muchos mitos y tabúes al respecto en las personas de más de 50.

“Se suele creer que, al superar esa edad, ya no es posible tener relaciones coitales, que las personas tienen que ser ayudadas por alguna medicación cuando no hay erección, que no existe la posibilidad de tener una orientación homosexual, que ya no se masturban y que el cuerpo ya no es erótico”, sostuvo a Infobae la licenciada Viviana Wapñarsky (MN 24.433), miembro de la sección Sexología, perteneciente a la División Ginecología del Hospital de Clínicas de Buenos Aires.

A pesar de que en el área reciben cada vez más consultas de este grupo etario, “que disfruta de la sexualidad” según los especialistas, la información sobre este nuevo momento vital no abunda ni está en la agenda social, cultural ni política.

“En este país hace falta mucha educación sexual con perspectiva de edad, donde se incluya la mirada del envejecimiento con una aceptación y una calma para poder entender los procesos de esta etapa como algo natural y esperado, empezar a estudiarlos desde chicos y llegar a una edad madura con buena calidad de vida y bienestar”, destacó Wapñarsky, quien explica que la invisibilización de este tema está asociada al “viejismo, es decir, a todos los prejuicios y estereotipos que se adjudican a las personas mayores simplemente por ser mayores, que tienen que ver con la utilidad, la productividad, la estética y la política de estos cuerpos que van envejeciendo”.

