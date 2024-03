A Maluma le habrían negado entrada a bar en Medellín por su vestimenta

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Este jueves 7 de marzo, Maluma prendió las redes sociales con un trino en su cuenta de X. Según comenta el cantante colombiano, le negaron la entrada a un restaurante en la ciudad de Medellín por la vestimenta que llevaba.

En la misma publicación, el intérprete de ‘Sobrio’ se mostró indignado por la manera en que lo rechazaron y más si se trata de uno de los lugares ubicados en la ciudad donde nació, en la que es considerado uno de los talentos más importantes de la región.

Ante esto, Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma, confesó que no volverá a visitar es lugar y aunque no dijo el nombre del restaurante, sí manifestó que no le dieron ingreso porque vestía unos shorts. “Denigrando a las personas por cómo se visten”, exclamó.

“Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía shorts, quienes son las personas que deciden como debes estar vestido para encajar en un lugar? Denigrando a las personas por cómo se visten… Cómo te veas no define quien eres! NO VUELVO!”, escribió Maluma en su cuente X (antes Twitter).