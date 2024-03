VIDEO: Mujer esperaba para comprar en un negocio, pero sufrió un inusual accidente y tuvo que ser rescatada

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

En las redes sociales, se pueden encontrar distintos videos de situaciones insólitas que serían difíciles de creer si no hubiesen sido grabadas. En este caso, una mujer quedó atrapada en las persianas de un local y tuvo que ser rescatada por un empleado del local.

Por: Crónica

En el inicio de la grabación, se la puede ver a la señora esperando parada junto a la puerta de un local a que los empleados abrieran sus puertas a la clientela. Sin embargo, de un momento a otro ocurrió algo inesperado.

En el momento en el que levantaban las persianas metálicas, la ropa de la mujer se quedó enganchada en las persianas, ella fue levantada en el aire y terminó colgada boca abajo a casi tres metros de altura. Incluso el carrito de compras que llevaba consigo también quedó suspendido en el aire.

WATCH: A woman was hoisted into the air after getting her coat caught on a shop shutter

More: https://t.co/hZ2zVFAcML pic.twitter.com/V4IeJKwSDm

— BBC Wales News (@BBCWalesNews) March 5, 2024