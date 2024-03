Quién es Claudia Valladares, la venezolana entre las 50 mujeres de impacto en Latinoamérica

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Claudia Valladares es directora y cofundadora Impact Hub Caracas, emprendedora social apasionada por hacer una diferencia en el mundo. Es cofundadora y directora del Impact Hub Caracas desde Octubre de 2013, miembro del Board de la Asociación Global de los Impact Hub desde Enero 2015.

Ha sido coach en la formación de nuevos Impact Hubs especialmente en África y Latinoamérica y consultora para numerosos clientes corporativos promoviendo la innovación y el intraemprendimiento.

Le apasiona apoyar a los equipos dentro de las empresas y corporaciones a co-crear soluciones y resolver sus desafíos promoviendo un enfoque emprendedor, utilizando el pensamiento de diseño (Design Thinking), herramientas de innovación y de liderazgo creativo.

Cuenta con más de 14 años de experiencia en el sector financiero en Latinoamérica (Citi NY, Citi Venezuela, Banesco), de los cuales los ocho últimos se dedicó a las microfinanzas en Venezuela cofundando la Banca Comunitaria Banesco.

En total lleva más de 20 años desarrollando programas e iniciativas públicas, privadas y desde organizaciones sin fines de lucro en favor de los segmentos más desatendidos y necesitados de la sociedad. Su trabajo la ha llevado por 50 países en el mundo y ha sido reconocido a través de varios premios nacionales e internacionales.

Fue nombrada “Emprendedora Social del Año 2010” de Schwab Foundation for Social Entrepreneurship del World Economic Forum y por la Fundación Venezuela Sin Límites y “Emprendedora Social Sobresaliente en Venezuela” en 2011 por Schwab Foundation for Social Entrepreneurship y el World Economic Forum.

Fue nombrada Responsible Leader de BMW Foundation desde 2011. 100 Gerentes más exitosos Revista Gerente en el 2012 y 2008. 50 Líderes más Influyentes por el IESA en 2015.

Finalista The Global Good Fund 2016, invitada International Visitor Leadership Program (IVLP) IVLP “Changemakers II: The Impact of Social Entrepreneurs in The US” como representante de Venezuela – US Embassy Venezuela 2016.

Mención Honorífica Mujer Analítica 2012. 15 Mujeres Ejemplares, El Nacional, Revista Todo en Domingo, Oct 2014. Women’s Entrepreneurship Day Global Ambassador, Venezuela 2017.

Premio Bronce al Servicio Voluntario del Presidente de Estados Unidos 2006 y Medalla de Defensa Civil en Segunda Clase, Defensa Civil Gobernación Distrito Federal en 1996, entre otros.

Participa como directora en las juntas directivas de: Fundación Esteban Torbar y EPOSAK desde 2011.

Asociación Civil Trabajo y Persona desde 2015; YPO Chapter Venezuela como Social Responsibility Officer desde 2013; Consejo Directivo del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) desde 2017.

Fundación Unidos en Red desde 2011 y Fundación Communitas Dei desde 2009.

Es Ingeniero de Sistemas de la UNIMET, MBA de Loyola University Chicago, Master en Finanzas del IESA y tiene un posgrado en Creative Leadership en THNK School of Creative Leadership, Amsterdam.

Ha realizado cursos especializados en microfinanzas, emprendimiento social y responsabilidad social corporativa en Harvard Business School, Harvard Kennedy School, INCAE e INSEAD Business School.

Además, es tenista, le encanta la cocina, el arte, viajar, la fotografía, el canto y la música. Además de Español, habla Inglés, Francés y Portugués. El impacto que desea generar en el mundo es ¡Acabar con la pobreza!

