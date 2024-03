EN IMÁGENES: El cuerpo de Alexéi Navalni durante sus funerales en una iglesia de Moscú

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Miles de rusos participaron este viernes en el funeral del líder opositor Alexéi Navalni, pese a las estrictas medidas policiales y las advertencias de las autoridades sobre las consecuencias de participar en actos no autorizados.

“Navalni era la conciencia de la nación. Y aunque tengo miedo, he elegido la conciencia sobre el miedo y por eso estoy aquí“, dijo a EFE Svetlana, de 65 años.

Agregó que el legado del opositor, que tenía 47 años, “no morirá”.

Otro moscovita aseguró que Navalni “era buena persona y no solo buen político“.

“La gente le seguía porque no solo decía la verdad sino que creía en lo que decía“, afirmó.

Tras la llegada del féretro los miles de seguidores del político congregados frente a la iglesia comenzaron a corear su nombre.

“Tú no tenías miedo y nosotros tampoco“, gritaban los moscovitas.

Se trata de un mensaje utilizado frecuentemente por Navalni, quien animaba a sus seguidores a no tener miedo para combatir las injusticias.

Con información de EFE

?? Alexei Navalny's body at the funeral service in the church pic.twitter.com/Y3RkbCE1vy

? Alexei Navalny's mother says farewell to her son in the church pic.twitter.com/MOu9CJTgo0

?? People gathered outside the church where Navalny is being farewelled chanting "Love is stronger than fear" and "No to war" pic.twitter.com/dxFZKM0iEG

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2024