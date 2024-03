Cómo evitar que WhatsApp te llene la galería del móvil de imágenes y vídeos irrelevantes

Posteado en: Tecnología, Titulares

El espacio de almacenamiento siempre ha sido un problema en los móviles, a pesar del aumento en capacidad a lo largo de los años. Uno de los responsables de que se agote con facilidad es la app de mensajería más usada del mundo, WhatsApp. La aplicación de Meta lleva 15 años facilitando la comunicación entre usuarios, entre otras formas, permitiendo compartir mensajes, fotos, vídeos y otros archivos multimedia, actualmente con un límite máximo de tamaño de 2 GB. Sin embargo, un inconveniente que encuentran muchos es cómo WhatsApp integra esta función con el sistema operativo del móvil.

Por larazon.es

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Cada vez que recibes una imagen, video o documento a través de WhatsApp, este se descarga automáticamente y se muestra en la carpeta correspondiente de la galería de tu dispositivo. Esto suele resultar en una acumulación de archivos no deseados, duplicados o irrelevantes, lo que hace que sea difícil encontrar los archivos importantes entre el desorden.

La propia idiosincrasia de la app no ayuda. El envío de memes y otros archivos sin mayor finalidad que comunicar algo en un momento dado es algo cotidiano y contribuye a que WhatsApp se convierta en un problema para el espacio de almacenamiento del móvil.

Para evitarlo, un usuario puede desactivar la carga automática de archivos, algo que explicamos cómo hacerlo aquí. De esta forma, para que se descargue uno en tu dispositivo deberás pulsarlo primero. Esto palía, pero no soluciona el inconveniente de que cualquier archivo que hayamos curioseado pasa automáticamente a la galería.

WhatsApp tiene una solución para este problema, pero que está solo disponible en Android, no así en la versión para iOS. La aplicación permite desactivar este funcionamiento y que los archivos no terminen en la galería. Esto no quiere decir que no estén almacenados, pero estarán disponibles solo en WhatsApp, en los chats de los que formen parte, y la galería del móvil no tendrá contenido que por haberlo visto una vez tengas que guardar allí.

Para evitar que los archivos recibidos por WhatsApp aparezcan en tu galería, sigue estos pasos:

Abre WhatsApp y toca en el icono de los 3 puntos verticales.

Selecciona Ajustes y después Chats.

Desactiva la opción Visibilidad de archivos multimedia.

Ten en cuenta que el cambio de este ajuste solo afecta a los archivos multimedia nuevos que se descarguen luego de activar o desactivar la función, y no se aplica a archivos anteriores. Si lo prefieres, también puedes desactivar esta opción en chats concretos y no para toda la aplicación:

Abre un chat individual o grupal.

Toca el icono de los 3 puntos verticales.

Selecciona Ver contacto o Info. del grupo. Una ruta alternativa es tocar el nombre del contacto o el asunto del grupo.

Pulsa en Visibilidad de archivos multimedia, después en No y en OK.