El representante de Taylor Swift explica el altercado con un paparazi en Australia

El representante de Taylor Swift explicó el altercado entre el padre de la cantante estadounidense y un paparazi en Australia, al señalar que “dos individuos” se mostraron agresivos para tratar de alcanzar a la artista.

“Dos individuos estaban empujando de forma violenta hacia Taylor, agarrando a su personal de seguridad y con el riesgo de tirar a una miembro del equipo al agua”, indicó el representante de Taylor en un comunicado enviado a la revista estadounidense People sobre un altercado ocurrido en la madrugada de este martes.

Las autoridades australianas informaron hoy de que investigan la supuesta agresión por parte del padre de Taylor Swift a un paparazi, en un incidente ocurrido en la ciudad de Sídney, poco después de que la estrella del pop ofreciera anoche su último concierto en Australia.

La Policía dijo en un comunicado enviado a EFE que “ha sido informada de que un hombre de 71 años presuntamente agredió a un hombre de 51 años en el muelle de Neutral Bay (en el norte de Sídney) alrededor de las 2.30 de la madrugada (15.30 GMT del lunes) antes de abandonar el lugar”, sin identificar a los implicados.

Los medios australianos identificaron a Scott Swift como el supuesto agresor, aunque tampoco dieron detalles de las circunstancias en las que se produjo este incidente en el que ninguno de los implicados requirió tratamiento médico.

Taylor Swift, artista galardonada con 12 premios Grammy, ofreció siete conciertos entre el 16 y 26 de febrero en las ciudades de Sídney y Melbourne como parte de su gira ‘The Eras Tour’.

La intérprete de ‘Fearless’ (Intrépida) -que causó más revuelo cuando su novio, el jugador de fútbol americano, Travis Kelce, aterrizó en Sídney para pasar unos días con ella- continuará la gira por Asia, donde ofrecerá seis conciertos en Singapur entre el 2 y el 9 de marzo, antes de dar el salto a Europa.

EFE

#TaylorSwift's father, #ScottSwift, has been accused of attacking a paparazzo in #Australia — and now cops are looking into it. pic.twitter.com/vQgBdNqWag

— TMZ (@TMZ) February 26, 2024