El conmovedor llanto de Jennifer Lopez al hablar del apoyo que recibe de su esposo, Ben Affleck

“Lo que él dijo, lo que vio en mí y lo que me hizo creer sobre mí misma, solo puede provenir del amor”, dijo la multifacética artista en su nuevo documental

Jennifer Lopez se ha abierto emocionalmente en su nuevo documental, revelando cómo su esposo, Ben Affleck, ha tenido un impacto transformador en su autoestima y percepción personal. En The Greatest Love Story Never Told, Lopez narra su camino de dos décadas hacia el amor propio y su emotiva historia de amor con Affleck. A pesar de los altibajos, la cantante y actriz de 54 años habla con admiración de Affleck, quien, según ella, ha fortalecido su confianza en sí misma de una manera que nadie más había logrado.

Por Infobae

Con lágrimas en los ojos, Lopez compartió: “Lo que él dijo, lo que vio en mí y lo que me hizo creer sobre mí misma, solo puede provenir del amor. Porque nadie más podría haberme hecho ver eso en mí. Es muy conmovedor”. Y agregó: “Porque yo no pensaba mucho de mí misma, y así el mundo no pensaba mucho de mí. Eso coincidía”.

A lo largo del documental, Lopez revela cómo Affleck se convirtió en la musa de su álbum producido de manera independiente. Durante la creación del álbum, se pidió a su equipo musical que leyera cartas de amor escritas a mano por Affleck a lo largo de los años, que inspiraron el proyecto. Aunque Affleck se sentía “incómodo” siendo el centro del trabajo, apoyó felizmente a Lopez en su esfuerzo artístico y la animó en cada paso del camino.

Después de ser una de las parejas más mediáticas del planeta, separarse por 20 años y casarse en 2022, Lopez afirmó: “Ahora somos completamente diferentes y a la vez somos los mismos, y tenemos el mismo amor al 100 por ciento. Como si nunca hubiera dejado de amarte. Solo tuve que ponerlo a un lado”. Un miembro del equipo comentó: “Parece liberador en cierto sentido porque él ama cada parte de ti, pero no depende de lo que sea este álbum o cualquier otra cosa”.

No todo ha sido perfecto entre Affleck y JLo. El actor confesó que lo primero que le pidió a la “Reina del Bronx” es que no hiciera de su relación un circo mediático en sus redes sociales, pues eso fue lo que los separó en primer lugar. Ben, que no tiene redes sociales, terminó por ceder, pues entiendo que ser una figura pública es inherente a Jennifer López; y aunque la cantante ha sido muy discreta en redes, en su música la historia ha sido diferente.

“Al volver a estar juntos, dije: ‘Escucha, una de las cosas que no quiero es una relación en las redes sociales. Entonces me di cuenta de que no era justo pedírselo. Es como si te vas a casar con un capitán de barco y dices: ‘Bueno, no me gusta el agua’”.

