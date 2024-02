EN VIDEO: el momento en que pasajero intentó abrir la puerta de emergencia de un avión en pleno vuelo en EEUU

El pasajero de American Airlines fue retenido en el pasillo por otros seis, atándole los pies con cinta y colocándole esposas de plástico, hasta que pudieron aterrizar en el aeropuerto de Albuquerque

Un avión de American Airlines que volaba a Chicago tuvo que dar media vuelta después de que uno de sus pasajeros intentara abrir una puerta en pleno vuelo, informaron los medios estadounidenses.

Por Infobae

En un vídeo difundido en redes sociales desde la tarde del martes, se ve a otros viajeros impidiendo que el hombre gire la manilla de una de las escotillas de salida.

El avión, que despegó de la ciudad de Albuquerque, en el suroeste de Estados Unidos, casi había alcanzado los 8.000 metros de altitud antes de dar media vuelta, según los datos de seguimiento aéreo.

30 minutes after departing Albuquerque I was shaken out of my Panda Express and Tequila induced stupor by a man trying to aggressively open the airplane door 4 rows back. Me and 5 other dudes had to wrestle him into the aisle, duct tape his legs, and throw flexi-cuffs on him.… pic.twitter.com/zkrtEveYgQ

— The Wonton Don (@DonnieDoesWorld) February 20, 2024