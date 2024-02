El sincericidio de Sebastián Yatra al hablar sobre su vida amorosa: “Me dan ganas de ser infiel”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Sebastián Yatra se encuentra soltero actualmente, luego de haber estado en pareja con Tini Stoessel y Aitana. La infidelidad siempre ha estado revoloteando en sus separaciones y ahora se animó a decir qué piensa sobre el tema.

Por: TN

El cantante colombiano fue entrevistado por Vicky Martín Berrocal, en el podcast A solas con y desarrolló su teoría sobre los vínculos amorosos en la actualidad y las formas de relacionarse sin caer en infidelidad.

“Yo siempre he sido fiel, pero por naturaleza, no sé, porque es que no he tenido… Mi máximo en una relación ha sido un año”, reveló y así dejó en claro que no ha engañado a sus novias anteriores, a pesar de los rumores que lo involucraron con Danna Paola cuando era pareja de Tini.

Así, explicó cómo se siente en torno a no poder estar con más de una persona: “Si yo tuviese una relación mucho más tiempo, no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me darían ganas de ser infiel, me daría ganas, aunque esté enamorado de alguien. Me daría ganas de estar con alguien más. Entonces, ¿cómo hago en una relación a largo plazo? Estás como con esa dualidad de ‘te quiero, pero igual, uy, estoy de viaje y quiero tener esa libertad…’”.

