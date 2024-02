María Corina Machado honrará memoria de Alexei Navalni al continuar la lucha por la libertad de todo el mundo

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La líder opositora María Corina Machado se unió al mundo democrático en el duelo por la muerte de Alexei Navalny, ocurrida durante la mañana de este viernes 16 de febrero mientras se encontraba recluido en una prisión de Rusia.

lapatilla.com

“Honraremos su memoria continuando luchando por la libertad todos los días”, escribió Machado en su cuenta de X.

El mensaje lo acompañó con una declaración que realizó en 2009 cuando fue parte de la clase Yale World Fellow que dice lo siguiente:

“Hoy, el mundo ha perdido una voz brillante en la lucha por la democracia, la libertad y la justicia. Por atreverse a desafiar y exponer a un régimen brutalmente represivo, Alexei Navalny pagó el precio más alto.

Aquellos que buscan silenciarlo no prevalecerán: la irreverencia, el coraje y el sacrificio de Alexei seguirán siendo una inspiración para los luchadores por la libertad de todo el mundo.

Su legado vivirá en cada acto de resistencia civil que llevemos a cabo como oposición a las dictaduras, en todas partes”.

I join the Yale World Fellows community and the democratic world in mourning Alexei Navalny’s death.

We will honor his memory by continuing to fight for freedom every day. https://t.co/Un9K8yUuyK pic.twitter.com/V6asUVu367

— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) February 17, 2024