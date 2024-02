Se acabó la novela: Mbappé no renovará con el PSG

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Según diversas agencias de noticias, el francés Kylian Mbappé ha informado al Paris Saint-Germain (PSG) de su decisión de no renovar su contrato para la próxima temporada.

lapatilla.com

Fabrizio Romano, periodista conocido por dar los bombazos sobre los fichajes, ha confirmado que ambas partes se preparan para comunicar oficialmente la situación en los próximos meses, debido a que aún quedan compromisos.

??? More on Kylian Mbappé. The decision is 100% confirmed as Nasser Al Khelaifi has been informed today.

?? PSG and Mbappe will communicate together about Kylian’s exit in the upcoming months.

?? Real Madrid keep working on Mbappé deal with total confidence to get it done. pic.twitter.com/5lsyazhDNx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2024