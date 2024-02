Quién es la mujer que está con Peso Pluma y que desató la separación con Nicki Nicole

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Unas horas antes del 14 de febrero, el Día de los Enamorados, se terminó el amor entre Peso Pluma y Nicki Nicole. En verdad, todo ocurrió cuando comenzaron a circular en las redes sociales unas imágenes en donde se lo podía ver al músico con otra mujer que no era su novia argentina. De inmediato, sus seguidores se percataron del asunto y registraron el momento en el que el artista mexicano se encontraba caminando por el Super Bowl, en la ciudad de Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos junto a una joven morocha de quien no se separó en ningún momento.

Por Infobae

En el video en cuestión, los custodios del músico intentaron evadir los flashes y la filmación sin éxito. A los pocos minutos, las imágenes llegaron a las redes sociales y además de los millones de seguidores de ambos artistas, la que se enteró por ese medio fue la propia Nicki. En cuestión de segundos, la argentina publicó un mensaje en sus redes sociales que daba cuenta de la separación. Además de quitar de su feed de Instagram todas las fotos que tenía junto a Hassan Emilio Kabande Laija, el verdadero nombre de Peso Pluma, la intérprete abrió su corazón y escribió un profundo descargo acerca de sus sentimientos.

“Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, expresó Nicki dando por concluido el breve romance que habían oficializado en octubre del 2023 tras muchos rumores de amor entre ellos.

Quién es Sonia Sahar, la mujer con la que Peso Pluma engañó a Nicki Nicole

Después del escándalo que se desató tras viralizarse el video en el que Peso Pluma estaba caminando por un casino de Las Vegas con una desconocida y atractiva mujer que no era Nicki Nicole, se supo quién es la joven en cuestión. Su nombre es Sonia Sahar, y se trata de una influencer que, según ella misma describe en su perfil de Instagram, es “investigador privado”.

Unos minutos después de que se hiciera famosa, la joven publicó una historia en su cuenta que tiene más de 20 mil seguidores. Con palabras en inglés, la influencer dijo: “No creas todo lo que escuchas en los medios. Siempre hay 2 lados en una historia” (”Don´t believe everything you hear in the media. There´s always 2 sides to a story”).

