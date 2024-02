“Los 4 fantásticos” confirma su casting oficial y Marvel revela primer vistazo

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Pedro Pascal encabeza la lista. Tras meses de especulación, se revelan los actores para los roles principales en la próxima película del UCM

Marvel Studios finalmente ha revelado el tan anticipado casting de Los 4 Fantásticos (The Fantastic Four). Este miércoles 14 de febrero, la franquicia confirmó la participación de todo su elenco tras meses de varios rumores y teorías. Así, los elegidos para dar vida a estos personajes son: Pedro Pascal como Reed Richards (Sr. Fantástico), Vanessa Kirby como Sue Storm (Mujer Invisible), Joseph Quinn como Johnny Storm (Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm (La Mole). De tal manera, el cuarteto de estrellas se une oficialmente al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Por Infobae

La incorporación de este grupo de superhéroes ha sido un tema de especulación y emoción desde la adquisición de 21st Century Fox por parte de Disney en 2019. Si bien Reed Richards ya había aparecido antes en Doctor Strange en el multiverso de la locura bajo la interpretación de John Krasinski, esta nueva revelación abre un gran número de posibilidades para futuras narrativas y crossovers con otros personajes emblemáticos. El film contará con la dirección de Matt Shakman y un guion a cargo de Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer.

Primer vistazo y nueva fecha para “Los 4 fantásticos”

La primera imagen oficial es en realidad una ilustración que conmemora el 14 de febrero (Día de San Valentín), fecha en la que se ha anunciado el reparto oficial de la película. El vistazo muestra a los actores dando vida a los cuatros personajes —Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm— que conforman la agrupación de superhéroes. Un curiosidad que apreciarán los fanáticos es que en la imagen se aprecia al cuarteto vistiendo los trajes originales de los cómics, lo que podría sugerir que esos serían los uniformes que utilizarían en las películas.

En el marco del anuncio, Disney también anunció que ha modificado las fechas de estreno de Los 4 fantásticos, que ahora se lanzará el 25 de julio de 2025, y de Thunderbolts, que se reprograma para el 2 de mayo de 2025. Estos cambios afectan a dos de las cuatro grandes producciones de Marvel programadas para 2025, que también incluyen a Captain America: Brave New World en febrero y Blade en noviembre. Para 2026, también están previstos cuatro largometrajes más, entre los que se destaca Avengers: The Kang Dynasty. Esto supone un incremento de estrenos respecto a este 2024, año en el que Marvel solo llevará a cines Deadpool & Wolverine, que estará en salas el 26 de julio.

Happy Valentine’s Day from Marvel’s First Family! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, and Joseph Quinn are The Fantastic Four.

Marvel Studios' #TheFantasticFour, in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/skPZLqu21h

— Fantastic Four (@FantasticFour) February 14, 2024