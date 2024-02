Video VIRAL: se tuvo que poner “pintadedos” en el cabello por culpa de los caprichos del Saime

Posteado en: Curiosidades, Titulares

El creador de contenido Omar Vieira, mejor conocido como PortuVieira, se viralizó este miércoles en redes sociales tras publicar 24 horas antes un video en su cuenta de TikTok donde relataba la mala experiencia que vivió en las oficinas del Saime.

“Cosas que pasan SOLO EN VENEZUELA”, comentó en su publicación PortuViera, quien, pese a todo, se tomó siempre con humor su situación.

“Ojo, empezando no me gustó la idea, pero, bueno, no quedo de otra y ya luego me reía de la situación, todo por tener la cédula”, aclaró el joven venezolano con raíces portuguesas.

“No sé si yo estoy equivocado o están equivocados ellos, y no me quieren dejar sacar la cédula porque tengo el pelo blanco”, denunció el youtuber que poco antes se había decolorado el cabello. “No te digo yo… ‘anda a pintarte el pelo’, me dijeron”.

Añadió con incredulidad que los funcionarios del Saime “me mandaron a comprar una vaina, y que ‘pintadedos’, pa’ pintarme el pelo pa’ poderme sacar la cédula, o sea, ¿es en serio?”

Posteriormente, el joven destapó el “pintadedos” y fue colocándoselo por partes, hasta quedar tal cual como lo solicitaron los funcionarios del Saime, que parecían interesados más en humillarlo que en ofrecerles su servicio.

Video: @portuvieira / TikTok