La interrupción de Meryl Streep durante la ceremonia de los premios Grammy: “No tienes que disculparte conmigo”

La actriz llegó ligeramente retrasada, durante el monólogo del presentador Trevor Noah

Tras finalizar la alfombra roja, el anfitrión de los premios Grammy, Trevor Noah, se encargó de realizar un monólogo donde hizo algunas bromas sobre los invitados a la gala. En medio de las risas, Noah se acercó a la mesa donde se encontraba el aclamado productor Mark Ronson, quien esta noche compitió en tres categorías pero no logró llevarse ningún gramófono dorado.

Por Infobae

Trevor reveló un dato que, probablemente, muchos desconocían, y es que Ronson es yerno de nada menos que la multipremiada actriz Meryl Streep. Noah comentó que en cualquier momento, Meryl Streep se sentaría en la silla que estaba junto a Trevor Noah, evidenciando que estaba retrasada, pues la transmisión del evento ya había comenzado.

Para sorpresa de todo mundo, Streep llegó corriendo mientras Noah apuntaba hacia la silla donde debía estar, generando el bullicio de todo el recinto.

“Meryl Streep una de las más grandes actrices de todos los tiempos se va a sentar en esta silla y ¡Oh! ¡No lo puedo creer! Meryl Streep está aquí, ustedes creyeron que estaba mintiendo”, dijo Trevor Noah mientras la actriz se veía evidentemente apenada por el retraso.

En medio de los aplausos por su llegada, Streep se acercó al oído de Noah para pedirle disculpas, a lo que el presentador aseguró frente a cámaras que “no tienes que disculparte conmigo”, reiterando el estatus de leyenda que Meryl tiene en la industria del entretenimiento y prácticamente puede hacer lo que ella quiera.

Meryl Streep arrives fashionably late to the #Grammys — just as host Trevor Noah was talking about her. pic.twitter.com/o3CCB1PTp0

— Variety (@Variety) February 5, 2024