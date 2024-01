Whoopi Goldberg respondió a Ryan Gosling sobre la polémica con “Barbie” en los Óscar

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El martes pasado se dieron a conocer las nominaciones a los Oscar, unos premios que celebran su 94ª edición y cuya gala podremos ver el 10 de marzo. Pese a ir perdiendo fuerza con los años, estos galardones siguen estando considerados como los más importantes dentro del mundo del cine, por eso no es de extrañar que haya a quien no le guste quedarse fuera, o incluso ver cómo lo hacen sus compañeros de profesión.

Tal ha sido el caso de Ryan Gosling, nominado al premio a mejor actor de reparto por su actuación como Ken en la película Barbie, al que no le ha sentado nada bien que la actriz Margot Robbie y la directora y guionista Greta Gerwig no opten a un mayor reconocimiento, y así nos lo ha hecho saber en un comunicado.

“Me siento extremadamente honrado de ser nominado por mis colegas junto a artistas tan notables en un año con tantas películas grandiosas. Y nunca pensé que estaría diciendo esto, pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que sea por interpretar a un muñeco de plástico llamado Ken”, comienza el comunicado de Gosling. “Pero no hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y celebrada a nivel mundial”.

Whoopi Goldberg responde

La ganadora de un Oscar y presentadora de la gala en cuatro ocasiones, Whoopi Goldberg, ha sido preguntada acerca de su opinión sobre las palabras de Gosling, que considera un desprecio la no nominación de Robbie y Gerwig, a lo que, como recogen en Entertainment Weekley, la actriz de Sister Act y Ghost ha contestado que “No hay desprecios. Eso es lo que debes tener en cuenta: no todos obtienen un premio, y es subjetivo. Las películas son subjetivas. Las películas que amas pueden no ser amadas por las personas que votan”.

