La dura crítica de Cristiano Ronaldo contra el The Best, luego que Messi lo ganara : “Están perdiendo credibilidad”

Cristiano Ronaldo brilló en la reciente entrega de los Globe Soccer Awards 2023 en Dubai, Emiratos Árabes, al ser condecorado con tres premios, ratificando su estatus como uno de los futbolistas más destacados del año.

El portugués, actualmente delantero del Al Nassr de Arabia Saudita, fue galardonado con el premio al mejor jugador de Oriente Medio, el premio al jugador favorito de la afición, y el Premio Maradona destinado al mejor goleador del año.

La figura de Ronaldo no solo pareció en el campo de juego con sus logros deportivos, sino también en una entrevista exclusiva para el diario Récord, donde CR7 apuntó contra los premios que se entregaron recientemente en Londres (Inglaterra), en donde Lionel Messi se quedó con su tercer trofeo The Best (2019, 2022 y 2023).

“Estoy acostumbrado y sé cómo funcionan estas organizaciones. Para ser sincero, no vi la ceremonia de entrega de los premios The Best…”, respondió el luso, haciendo alusión a si le molestaba que se hable de Arabia Saudíta como una liga menos visible teniendo en cuenta que el argentino ganó el premio jugando prácticamente todo el año en Estados Unidos.

Sobre el debate en torno a los premios a mejor jugador, Ronaldo fue categórico. “Creo que, en cierto modo, estos premios están perdiendo credibilidad. Hay que analizar toda la temporada. No quiero decir que Messi no lo mereciera o Haaland o incluso Mbappé. Simplemente, ya no creo en estos premios. Y no es porque haya ganado en Globe Soccer. Pero son hechos, son números. Y los números no engañan”, reflexionó.

