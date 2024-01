Gaby Espino se defendió de las críticas que recibió por mostrarse al natural

Posteado en: Actualidad, Internacionales

A través de un video de Instagram, la presentadora venezolana respondió una de las interrogantes más incómodas que recibe en redes sociales de parte de sus haters

Gaby Espino suele ser admirada por las redes sociales por su trayectoria actoral internacional y por su figura, sin embargo, como muchos otros artistas, no escapa de las críticas de los internautas, quienes recientemente la cuestionaron por lucir “desarregla”, pues así lo expuso la venezolana en su perfil de Instagram.

Por La Vibra

“A mí me da risa la gente que escribe: ‘¿Por qué sales así horrible?’. Así soy, real. Yo hago cosas en mi casa, yo soy ama de casa, soy actriz, soy presentadora, soy empresaria, pero soy ama de casa, soy mamá, tengo mil cosas encima. Y este tipo de cosas a mí me hace feliz. Y hay gente que me escribe como que (pone cara), y yo (hace otro gesto). Esta es mi vida, tengo muchos matices en mi vida. Y así como me pueden ver en una red carpet, me pueden también así, y esa es mi vida real”, dijo la modelo en una storie desde la comodidad de su casa.

No obstante, múltiples usuarios difirieron con la respuesta de la actriz, ya que muchos consideraron que actualmente no luce natural por las intervenciones estéticas que supuestamente se ha sometido en el rostro.

¿Qué cirugías estéticas tiene Gaby Espino?

Aunque mucho se ha rumorado que la venezolana ha pasado por el quirófano para someterse a cirugías estéticas, especialmente cuando bajó varios kilogramos, la famosa nunca ha confirmado dichas especulaciones.

Por el contrario, a través de su perfil de Instagram suele compartir imágenes o videos del momento en que entrena.

