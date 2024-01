Figura del fútbol inglés rompe el silencio tras abandonar la liga árabe

Posteado en: Actualidad, Deportes

Jordan Henderson, nuevo fichaje del Ajax de Amsterdam, negó que vaya a hablar mal de la liga de Arabia Saudí y justificó su decisión de llegar a los Países Bajos como la mejor que podría tomar en términos futbolísticos.

“Si miras atrás, fue una decisión importante y una decisión que sentí que era la correcta para mí y para mi familia“, dijo Henderson este viernes en rueda de prensa sobre fichar el pasado verano por el Al-Ettifaq, del que se desvinculó esta semana.

“Pero las cosas cambian muy rápido en el fútbol. Tuve que tomar otra decisión y pensé que esta es la correcta. La oportunidad era muy grande como para rechazarla, jugar en un club de fútbol tan importante”.

Tras seis meses en Arabia Saudí, Henderson decidió abandonar el país y fichar por el Ajax, pese a que aún le quedaban varios años de contrato con el Al-Ettifaq.

“En la vida, lo puedes llamar arrepentirse o lo puedes llamar errores. Al mismo tiempo, solo son errores si no aprendes de ellos. He aprendido muchas cosas en Arabia Saudí. Viví muchas experiencias. No puedo decir una sola mala palabra de nadie de allí ni de la liga. Intentaron que estuviera lo más cómodo posible. Hice amigos allí a los que hablaré toda la vida. Así que he sacado cosas positivas. Al final no salió como nos hubiera gustado, pero hemos acabado en buenos términos”, dijo.

Henderson fue uno de los futbolistas que más apoyó los derechos de la comunidad LGTBI cuando jugaba en Inglaterra, lo que le valió amplias críticas al irse a un país donde la homosexualidad es ilegal.

“Lo dije hace seis meses, si alguien se ha ofendido, me disculpo por ello. Mis creencias nunca han cambiado y no lo harán. Puedo disculparme si he decepcionado a la gente, pero no he cambiado como persona y nunca lo haré”, indicó.

