Raúl Ochoa Cuenca: Los tambores de guerra ya se escuchan en el mundo entero

Posteado en: Opinión

El actual conflicto el cual se desarrolla en el Medio Oriente, esta creciendo de forma exponencial, el cual con el pasar de los días muchos observadores temen que pueda transformarse en una confrontación con más actores, lo que fue inicialmente una guerra, cruenta pero fronteriza, entre un estado, el de Israel y fuerzas armadas irregulares del partido político Hamas de la Franja de Gaza, quienes entraron disparando y matando en el kibutz Kissufim, al sur oeste de Israel, una de las comunidades israelíes cerca de Gaza, en un ataque que dejó más de 1.300 muertos y al menos 240 personas secuestradas, incluyendo niños y ancianos. El movimiento Hamas no escondio ese 7 de octubre su odio por sus vecinos, asesinado con alevosía y a mansalva a personas, todas culpables de ser judios y vecinos de los militantes de Hamas.

Desde el mismo inicio de esta guerra, la comunidad internacional entendió que no se trataba únicamente de una confrontación fronteriza entre fuerzas irregulares de un partido político extremista en funciones de gobierno, (Hamas) en la llamada Franja de Gaza con su histórico enemigo, el estado de Israel que no fue un ataque ni fortuito ni individual. Todo indica que su planificación así como el soporte logístico fue obra de países como la República de Irán y actores de relieve en la toma de decisiones de la República Libanesa.

Fuentes de inteligencia israelíes y occidentales aseguran que toda la logística del ataque así como la planificación del mismo fue obra de la República del Irán proveedor de armas y recursos financieros a varios grupos extremistas del Medio Oriente, entre ellos, como visto al agresor, el grupo Hamas, así también como del grupo extremista político religioso Hezbollah, partido armado libanés (El partido de Dios) quien expresó su solidaridad y total apoyo al grupo terrorista de Gaza, atacando desde territorio libanes las postaciones de las fuerzas de defensa del estado judio al norte de Israel. Su involucramiento en esta guerra, Hezbollah los ha exteriorizado desde dos formas: por infiltración terrestre de algunos milicianos libaneses y un ataque continuo con misiles de origen iranie, estos en su gran mayoría repelidos por Israel.

Comienza el 2024 bien informado con nuestro Newsletter ¡Suscríbete gratis!

Como podemos ver en los primeros 90 días de confrontación y de 60 de la invasión del ejército israeli a la franja de Gaza, están involucrados directamente varios países de Medio Oriente.

Estos hechos, el asalto al Kibbutz por la maldad exhibida, no vista nunca antes, pareciese que hubiese sido planificada para que el estado agredido, Israel, respondiera violentamente, lo que ha tenido hasta hoy el triste y desgraciado resultado de más 24 mil víctimas del lado palestino, también allí ancianos y niños, la gran mayoria victimas inocentes, así como lo fueron, igualmente inocentes víctimas los jóvenes que asistían a la fiesta Tribe of Nova y los ancianos agricultores que vivían en los Kibbutz. Mientras que han muerto unos 210 soldados israelíes más los 1300 civiles asesinados el 7 de octubre.

La realidad es que en la ciudad de Gaza los barrios han desaparecido como estructuras civiles, al ser bombardeados por las fuerzas armadas israelíes, alegando que muchas eran utilizadas por Hamas como guaridas y depósitos de armas, incluyendo los sótanos de algunos hospitales.

Hasta ahora tanto el gobierno del Líbano como el estado de Israel, han manifestado su contrariedad a expandir esta guerra focalizada en una confrontación regional con el peligro que se vean involucradas directamente algunas superpotencias. Irán al inicio de la guerra, el 23 de octubre amenazó con intervenir. Después no lo ha mencionado más.

La paz mundial está corriendo infinidad de riesgos. El riesgo de expansión de guerra local a una confrontación regional no es solo por los 365 km2 que componen la Franja de Gaza. No es solo el Medio Oriente, no es solo el fanatismo religioso. Son varios los puntos de nuestro universo donde a partir de allí, todo puede ocurrir. Por eso no puedo dejar de mencionar que la Rusia de Putin no tiene claro el resultado final de su decisión de invadir Ucrania, a escaso un mes de cumplirse el segundo año, como tampoco podríamos olvidar que los tambores de guerra en las dos Coreas no dejan de retumbar, como debo recordar la constante amenaza de la China continental de anexarse de cualquier modo, la siempre disputada Isla de Taiwán e igualmente estoy obligado a señalar las respuestas de las armadas americanas y británicas al lanzamiento de misiles por los guerrilleros hutíes, para detenerlos en sus ataques a naves mercantes que surcaban el mar rojo como represalia por la invasión de Israel en la Franja de Gaza y eso apreciados lectores, simplemente se llama guerra, por lo que podríamos afirmar que hoy los Estados Unidos y la Gran Bretaña, son parte de esa confrontación en el Medio Oriente. Los vientos que soplan son fuertes y estruendosos.

Raúl Ochoa Cuenca. en Anfi del Mar el 17 de enero del año 2024.