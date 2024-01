“El santo grial de los coleccionistas”: así es el billete de 10 dólares que puede valer más de 70 mil

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

Hacer una revisión de las pertenencias guardadas podría llevar a descubrir billetes o monedas antiguas con gran valor para los coleccionistas. El ejemplar conocido como Certificado de plata de US$10 es de gran interés para los amantes de la numismática, debido a su baja tasa de impresión y rara supervivencia. Puede alcanzar un precio de más de US$70.500, siempre y cuando esté en excelentes condiciones. Sus características también son únicas.

¿Cómo identificar al billete Certificado de plata de US$10?

Este billete lleva la fecha de 1933, que evoca a los objetos más preciados, como el clandestino Double Eagle de US$20, del mismo año. Conocido como The King of Silvers (El rey de las platas), el billete de US$10 puede alcanzar un alto precio.

El tiraje se limitó a un año y únicamente se fabricaron 216 mil ejemplares. Sin embargo, solo 156 mil entraron en circulación y los restantes fueron destruidos, junto con toda la emisión de 1933A. Actualmente, el número real de los antiguos billetes en existencia es una fracción del total, lo que aumenta aún más su atractivo para los coleccionistas. Además, llevan la combinación distintiva de Julian/Woodin.

“Un billete certificado de plata de 10 dólares de 1933 podría considerarse el santo grial para algunos coleccionistas”, comentó Andrew Adamo, vicepresidente y cofundador de Bullion Shark, empresa especializada en el mercadeo de monedas y metales preciosos, en una declaración tomada por GoBankingRates, sitio experto en finanzas.

De acuerdo con el conocedor, Franklin D. Roosevelt emitió una orden en 1933 que prohibía a los todos ciudadanos adueñarse de monedas de oro, lingotes y billetes certificados: “Muy pocos de estos fueron impresos por el Tesoro de los Estados Unidos, pero nunca se pusieron en circulación y la mayoría fueron destruidos”.

Sobre esto, Adamo comentó: “El Servicio Secreto de Estados Unidos abrió una investigación en 1944 y recuperó la mayoría de estos certificados de plata. Aunque es ilegal poseerlos, existe la posibilidad de que algunos todavía estén en manos privadas”.

Todos los certificados de plata dicen “In silver payable to the bearer on demand” (en plata pagable al portador, a pedido), con la excepción de los FR: 1700 que indican: “payable in silver coin to the bearer on demand” (pagable en monedas de plata al portador, a pedido), lo que le da un valor adicional en el mundo de la numismática, señala PMG Notes. El mismo sitio señala que, actualmente, solo se conocen 50 auténticos certificados de plata de US$10, de 1933, de los cuales, han calificado 22 en CU 60, o con una valoración superior.

