Nuevo embajador de Guyana en Venezuela viajará a Caracas a finales de semana

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, sostuvo una reunión este martes con el Dr. Richard Van-West Charles, nuevo embajador designado en Venezuela, antes de su viaje a Caracas, previsto para finales de esta semana.

lapatilla.com

“Me reuní con el Dr. Richard Van-West Charles, nuestro nuevo Embajador designado en Venezuela, antes de su partida a Caracas a finales de esta semana”, escribió el mandatario en su cuenta de X acompañado de unas imágenes del encuentro.

— President Dr Irfaan Ali (@presidentaligy) January 16, 2024