“Me quiero entregar”: alias “Capitán Pico” reaparece tras fugarse de una cárcel de Ecuador (VIDEO)

El prófugo ecuatoriano Fabricio Colón, también conocido como capitán Pico, ha reaparecido en un video en el que pide garantías para entregarse a las autoridades.

En el clip, el peligroso criminal niega tener algo que ver con los delitos de los que se le acusa y afirma que se fugó porque temía por su vida.

“Yo no tengo nada que esconder señor presidente, yo me fugue porque me querían matar (…) No tengo nada que ver de lo que me están acusando”, dijo Colón en el video.

Capitán Pico es sospecho de presuntamente querer atentar contra la vida de la fiscal de Ecuador, Diana Salazar.

Aquí el video: