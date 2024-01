VIDEO: Contó la angustiante experiencia que vivió en el “cuartito de migraciones” de EEUU

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

“Me llevaron al cuartito de migraciones en Estados Unidos y creo que nunca la pasé tan mal en toda mi vida”, se titula el video de una argentina, que se dedica a crear contenido para las redes sociales. La mujer contó en TikTok la angustiante experiencia que vivió al pasar el filtro de migración del país norteamericano en su primer viaje sola a Nueva York. La bloguera también aprovechó para dar un consejo a quienes tienen un próximo viaje.

Por La Nación

Comienza el 2024 bien informado con nuestro Newsletter ¡Suscríbete gratis!

Desde hace varios años, Gianni Cersósimo se ha dedicado a crear contenido para diversas plataformas, como Instagram y YouTube. En TikTok publica con la cuenta @giannicersosimo, en la que suma más de 355 mil seguidores. Fue en esta red social en la que detalló su experiencia en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. “Llegamos a la mañana, fila de migraciones, como siempre un lío de gente (…)”, empezó.

Qué pasó en el “cuartito de migraciones” de Estados Unidos

La usuaria de la plataforma china, que ha viajado por más de 50 países en América, Asia, Europa y África, narró en un video, publicado el 5 de enero, lo que le sucedió. “Me llevaron al cuartito de migraciones y creo nunca pasé tantos nervios”, se lee en la descripción del clip, que ya suma 820 mil reproducciones.

Cersósimo indicó que arribó sola al aeropuerto de Nueva York, lo que muchas veces la convierte en un “blanco de sospechas”. La fila de migraciones era larga y ella trataba poner atención en las preguntas que les hacían a las personas al frente. Aunque había volado en otras ocasiones a EE.UU., era la primera vez que llegaba a la “Gran Manzana”. “La chica adelante mío, en lo que puedo escuchar con más nitidez, les cuenta que de ahí hace una conexión a Texas, que la familia le pagó el pasaje y yo decía: ‘Hermana, cómo vas a decir todo esto. No te van a dejar entrar’. Igual nada, siempre hay que decir la verdad porque la descubren”, compartió.

Cuando fue su turno, los agentes le pidieron dar información de su trabajo y de dónde se hospedaría; “Paso re confiada. Ahí me preguntaron de qué trabajaba, cuántos días me iba a quedar, dónde me iba a quedar. Creo que nada más”.

“Le respondo todo, cuando me pregunta de qué trabajaba, todavía trabajaba de abogada”, explicó la usuaria de TikTok, que en ese momento ya hacía contenido para redes sociales en simultáneo. Sin embargo, indicó que decidió omitirlo debido a que podría hacerle pensar a los agentes que deseaba quedarse en Estados Unidos. En su caso, le sorprendió que le preguntaran en inglés, dado que con la chica de adelante toda la interacción fue en español. Aunque con su respuesta intentó agilizar el filtro, le pidieron entrar a un cuarto para una entrevista más a fondo. “Me dice: ‘acompáñame’ (…) y yo tiesa, tiesa. Me lleva al cuartito, chicos. Que el cuartito no es tan cuartito”, describió.

Desde su perspectiva, se trataba de un sitio grande en el que destaca la bandera americana. Aseguró que estaba “muda”, cuando la llamaron al estrado y el agente fronterizo comenzó a revisar su pasaporte, que contaba con sellos de muchos sitios que había visitado. Ahí, le peguntaron cuándo había sido la última vez que había viajado a EE.UU. “Un miedo”, describió sobre su experiencia.

Lea más en La Nación