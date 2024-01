“Para el amor no hay edad”: las 10 parejas de celebridades y sus notables años de diferencia

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Cuando Mick Jagger sacaba en 1987 su segundo álbum como solista llamado “Primitive Cool” fuera de The Rolling Stones, que ya llevaban 25 años activos, no se imaginó que su futura esposa estaba apenas naciendo. Así como Ines de Ramón en 1992: cuando apenas era una bebé recién nacida, Brad Pitt empezaba a ganarse su primer papel protagónico en la película “A River Runs Through It”, a sus 28 años. Y es que el amor no sabe de tiempos ni edades.

Por Infobae

En el mundo del espectáculo, el amor a menudo desafía las normas establecidas por la sociedad, incluyendo la edad. Numerosos son los casos de parejas de celebridades que han afrontado duras críticas y prejuicios por apostar por una relación donde los años se convierten en un simple número. Algunas historias comenzaron sin querer, otros fueron presentados por algún cupido.

La considerable diferencia generacional entre estas 10 parejas de Hollywood no ha sido un impedimento para que encuentren la armonía y los puntos en común para dar rienda suelta a su amor. Lo demuestra la solidez con la que llevan sus distintas relaciones, que muchas veces han terminado en un feliz matrimonio con hijos.

43 años de diferencia: Mick Jagger y Melanie Hamrick

Esta pareja representa la reafirmación de que no hay que preocuparse si uno no encuentra al amor de su vida a los 40 años, puede que ni siquiera haya nacido aún. A lo largo de su carrera como una de las mayores estrellas de rock del mundo, Mick Jagger ha estado relacionado con muchas mujeres, pero no fue hasta sus 71 años de vida que pareció conocer a su ‘alma gemela’, la bailarina de ballet Melanie Hamrick, de solo 27 años.

Según Page Six, ambos artistas hablaron por primera vez entre bastidores en un concierto en Tokio en 2014, donde Jagger invitó a Hamrick a cenar, según Ultimate Classic Rock. Según allegados a la pareja, la bailarina “devolvió la sonrisa” al líder de The Rolling Stones “tras meses de luto por L’Wren Scott”, quien fue su novia.

Desde entonces, no se separaron ni un momento y, dos años después, dieron la bienvenida a su hijo Deveraux Octavian Basil, el octavo y último hijo del astro musical. Así, mientras la relación de casi 10 años lleva un perfil bajo, Mick y Melanie también procrearon otro “hijo” en 2019: “Porte Rogue”, un espectáculo de ballet coreografiado específicamente con música de The Rolling Stones.

35 años de diferencia: Mel Gibson y Rosalind Ross

Para Mel Gibson, un matrimonio fallido solo significó el inicio de una nueva era en su vida. Tras más de tres décadas de relación con su ex esposa Robyn Moore y siete hijos en el camino, la estrella de “Corazón valiente” volvió a enamorarse como un adolescente a sus 58 años de una joven de 24 años llamada Rosalind Ross.

