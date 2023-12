La ovación a Milei en el vuelo comercial a Mar del Plata para ver el espectáculo de Fátima Flórez (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El vuelo 1600 de Aerolíneas Argentinas despegó más de 45 minutos después de lo previsto, a las 17.50, del aeroparque Jorge Newbery con el presidente Javier Milei y su hermana Karina -secretaria general de la Presidencia- a bordo.

Por La Capital

Apenas subió el primer mandatario a la aeronave, se instaló en la primera fila y ante los aplausos y algunos gritos de “Presidente” saludó a los demás pasajeros y se sentó. Como los aplausos continuaban volvió a levantarse y, con su típico gesto de puño cerrado y elevado, recitó su frase de cabecera: “¡Viva la libertad, carajo!”. Luego la repitió.

Los demás pasajeros ya habían sido avisados por el capitán de la aeronave que el Presidente de la Nación sería parte del viaje, ya que se los había comunicado ante la demora del despegue. Ese retraso se debió a que se debió cumplir con un protocolo especial de seguridad ante el abordaje del Jefe de Estado.

“Subió último, ya sabíamos que venía con nosotros y se sentó adelante de todo junto a su hermana. Después saludó y dijo su típica frase de ´Viva la Libertad, carajo´. Muy normal, sin ningún privilegio, viajó como uno más de nosotros”, reconstruyó una mujer sanjuanina.

President Milei is welcomed by fellow passengers as he flies commercial to reduce government spending in Argentina.

?? pic.twitter.com/WkJDi3wlQL

— Visegrád 24 (@visegrad24) December 30, 2023