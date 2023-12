Empresario venezolano Gustavo Cisneros falleció a los 78 años

El empresario venezolano Gustavo Cisneros, presidente de la Junta Directiva de Cisneros, una de las mayores corporaciones de medios y entretenimiento en español, falleció este viernes 29 de diciembre a la edad de 78 años, según lo anunció Cisneros Media en sus redes sociales.

lapatilla.com

“Cisneros Media anuncia con profundo pesar el fallecimiento de Gustavo Cisneros Rendiles, Presidente de nuestro Consejo de Administración, un líder visionario cuya influencia se extendió mucho más allá de los confines del ámbito empresarial, destacado por su visión estratégica y compromiso con la innovación”, expresaron en el tuit.

Cisneros fue uno de los hombres más influyentes y ricos de América Latina. Su imperio abarcó desde la televisión, la radio y la música, hasta las telecomunicaciones, los productos de consumo y el turismo. Entre sus empresas se destacan Venevisión, el canal líder de audiencia en Venezuela; Cisneros Media, una productora y distribuidora global de contenidos en español; Cisneros Studios, la mayor productora de telenovelas del mundo; y la Organización Miss Venezuela, responsable de los concursos de belleza más exitosos del país.

.@CisnerosMedia announces with deep sorrow the passing of Gustavo Cisneros Rendiles, Chairman of our Board of Directors, a visionary leader whose influence extended far beyond the confines of the business realm, noted for his strategic foresight and commitment to innovation. pic.twitter.com/JVI75oUnAy

