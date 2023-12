El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 27 de diciembre de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

A pocos días de terminar el año reflexiona sobre tu vida, y concluyes que a pesar de que pensaste que habías cerrado ciclos y comenzado otros, sientes que quieres hacer algo más. El siguiente paso es analizar que tanto valen el esfuerzo algunas de tus metas o si debes sustituirlas por otras que se alineen más con tu realidad. A partir de hoy nada de perder el tiempo.

Tauro

Te sientes un poco bajo de energía, agotado de los acontecimientos de los últimos meses. Han sido aleccionadores, pero sientes que aún tienes mucho que superar. Y sobre todo mucho que aprender a amar de esta nueva etapa. Puede que no hayas hecho el trabajo interno que te corresponde y es hora de hacerlo.

Géminis

Día para enfocarte. No dejes para después lo que puedas hacer hoy. Tu agenda está un poco apretada y saturada, pero ni modo, hay mucho por hacer y tendrás que esforzarte más para cumplir con todo lo dispuesto. Ser organizado y estricto con los horarios te ayudará y si puedes delegar, mucho mejor.

Cáncer

Miras a tu alrededor y es como si de pronto todo estuviese más claro, como si abrieras los ojos o despertaras de un sueño profundo. La realidad te golpea y te das cuenta de quien es quien. Evalúas que tanto han sumado ciertas personas a tu vida y si es valido mantener e incluso, fortalecer esa relación. No temas decir que no, ni alejarte de quien no vale la pena, pero tampoco dudes en demostrar tu amor a quien se lo ha ganado.

Leo

El día transcurre sin grandes acontecimientos. No hay urgencias ni asuntos pendientes. Puedes relajarte y hacer lo que tengas que hacer desde tu casa u oficina. También puedes dedicar un tiempo a ti mismo. ¿Que te parece hacer una cita en la peluquería o en un spa? Consentirte es algo que nunca está de más.

Virgo

No te conviertas en ese tipo de persona que se queja de todo lo que sucede. Hay situaciones que has vivido que no te gustan, pero como no puedes cambiar el pasado, agradece la experiencia y pasa la pagina. Estás vivo y mientras hay vida hay esperanza, todo pasa, hasta la noche más oscura queda atrás por un bello amanecer.

Libra

Has evadido tomar decisiones importantes pero ya no puedes hacerlo más. Ahora es el momento de avanzar, o lo haces o retrocedes, incluso puedes hundirte, así que como no te queda otra opción, vístete de perseverancia y constancia y manos a la obra. Seguro te preguntas: ¿así tan fácil? Tanto que he esperado por esto y ¿ahora lo puedo hacer sin gran esfuerzo? Si puedes, todo depende de tu determinación.

Escorpio

Estás un tanto ansioso por concretar un plan, tienes claro adonde quieres llegar, pero no sabes por donde empezar. Sientes que has agotado algunos recursos y que necesitas ayuda extra y puede que sea así, pero si buscas y no la encuentras igual puedes seguir solo. Nadie dice que es fácil, pero siempre se puede.

Sagitario

Surgen pequeñas crisis, y es posible que necesites enfocarte más. Todo es un caos pero no ganas nada si te desesperas. Camina sobre tus pasos y revisa porque has llegado hasta ese punto, algo debes de haber hecho mal. Corrígelo y si es necesario vuelve a empezar.

Capricornio

Es hora de dejar atrás las quejas. Sientes como si te liberaras de lo negativo y que ciertas puertas se abren, quizá no son las que quieres o esperas, pero igual funcionan. De ahora en adelante quien debe hacer un cambio aquí y otro allá eres tú. Y lo más importante, no supongas, se directa.

Acuario

Has rebalsado algunos de tus límites y estás consciente que el siguiente paso es cerrar un ciclo. O lo haces voluntariamente o la vida te obligará a hacerlo. La diferencia es que un camino será más fácil que el otro. No tengas miedo ni te aferres a nada, lucha contra esos sentimientos que te impiden avanzar.

Piscis

Se descubre un secreto y no sabes como manejar la situación. Pensabas que tenías todo cubierto, pero ahora que te sientes expuesto, criticado y juzgado es como si tuvieses que justificarte y si, posiblemente lo tengas que hacer. A pesar de lo negativo que parezca debes aceptar tu error y pedir disculpas. No es ser débil, es ser justo.