La visita de Mariah Carey a Joe Biden en la Casa Blanca

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

Mariah Carey se convirtió en la reina de la Navidad. Como todos los años, “All I Want For Christmas Is You” aparece en acción cuando llegan las fiestas. En ese contexto, la cantante visitó la Casa Blanca para tener una reunión con el presidente Joe Biden.

Por TN

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

La estrella de la música, que estuvo acompañada por sus hijos gemelos, compartió distintos momentos del encuentro en sus redes sociales. A través de redes sociales, Mariah dio a conocer detalles del encuentro con el político y la vicepresidenta Kamala Harris para dar la bienvenida a la temporada navideña. En las imágenes publicadas en su cuenta de Instagram, se puede ver a la artista y a sus dos pequeños hijos Moroccan y Monroe disfrutando de la decoración navideña.

También, Carey publicó un video del momento en que se encuentra por primera vez de frente con el presidente Biden. En las fotografías podemos ver el intercambio de palabras que hubo entre Mariah y el mandatario. Este último aseguró que es fan de ella.

Mariah Carey lanzó el video de “All I Want For Christmas Is You (Festive Lambs Edition)”, en medio de su gira

En el clip que publicó la cantante la semana pasada, se puede ver una visión íntima de los ensayos de su espectacular gira “Merry Christmas One And All!”. Este espectáculo especial sigue cautivando al público de todo el mundo. El tour tuvo un éxito sin precedentes, con 16 shows en estadios con entradas agotadas.

Mariah también publicó un mini-documental el 17 de diciembre, proporcionando una mirada exclusiva detrás de escena de los meticulosos preparativos y los momentos mágicos que definen la gira.

Lea más en TN