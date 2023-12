“Me crucé con mi padre fallecido”: Sergio Rico habló de su accidente

Posteado en: Deportes, Titulares

Ya fuera de peligro, después del accidente con un caballo sufrido el pasado 28 de mayo mientras estaba de romería en Andalucía, Sergio Rico ha hablado con DAZN acerca de cómo se encuentra físicamente y de su recuperación, así como de lo que recuerda del coma, y ha dejado una sorprendente revelación.

Diario AS

El guardameta del Paris Saint Germain dice que su único recuerdo es un sueño donde coincidía con su padre fallecido durante el coma: “Solo recuerdo un sueño. Había dos calles, yo iba en una dirección y veía a mi padre en la otra. Le llamaba ‘¡Papá, papá!’, pero no me respondía. Lo he hablado con amigos que se dedican a la psicología y lo que me han dicho es que todavía no era mi momento”.

Encuentro con Sergio Ramos

Otro de los momentos más curiosos que revela durante la entrevista con Pablo Pinto tiene que ver con una llamada que el portero del club parisino compartió con un colega de profesión y amigo: Sergio Ramos. Esta tuvo lugar mientras el sevillano se encontraba ingresado en el hospital.

