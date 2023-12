Creyó que tenía un gas atravesado y cuando fue al hospital le diagnosticaron un infarto pulmonar

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Caroline Mayorga, una brasileña de 30 años, creyó que tenía dolores causados por gases y decidió ir al Hospital Sao Luiz, ubicado en la zona sur de San Pablo. Sin embargo, cuando fue atendida, le diagnosticaron un infarto pulmonar que puso en riesgo su vida.

“La noche del 24 de noviembre, un viernes, estaba en casa viendo televisión, preparándole brownies a mi sobrina. Alrededor de las 21.30 de la noche comencé a sentir un dolor que era como puntos en el lado izquierdo de la costilla y entre el hombro. y cuello. Como si fueran dolores por gases. Estos dolores continuaron y decidí acostarme para ver si se me pasaban”, recordó en una charla con el medio G1.

Y añadió: “Como a la 1 de la madrugada (en la madrugada del sábado 25 de noviembre), este dolor fue tan fuerte que me despertó. Realmente pensé que eran gases. Empecé a investigar qué podía hacer para curar esto. Tomé laxantes, ibuprofeno, agua y té”.

Tras varias horas con el dolor en su cuerpo, decidió ir a un hospital para que la traten y la diagnostiquen. “Pasé por una proyección. El médico me recetó analgésicos y me ordenó algunos análisis: sangre, orina y una tomografía computarizada de tórax y abdomen. El dolor no desapareció, sólo empeoró. Hice todas las pruebas y el médico me volvió a llamar. Me dijo que tenía un infarto pulmonar bilateral. El protocolo era ingresarme directamente en la UCI. Pasé seis días en el hospital”, relató Caroline sobre la condición que padeció.

